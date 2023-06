Incidenti sul lavoro, Campania maglia nera: patto per la sicurezza

Un patto di collaborazione tra istituzioni regionali, politica e sindacati per invertire la rotta sul fronte degli incidenti sul lavoro e combattere la piaga delle 'morti bianche'. È l'impegno assunto dai partecipanti al convegno dal titolo 'Lavoro: qualità e sicurezza', promosso a Napoli dal gruppo del Pd in Consiglio regionale. Anche nel 2022 la Campania si è confermata maglia nera al Sud ed è terza tra le regioni italiane in questa triste graduatoria. Secondo gli ultimi dati Inail, l'anno scorso si sono registrati 91 casi di morti sul lavoro, uno ogni quattro giorni. A questi numeri si sono aggiunti i 33mila infortuni (oltre 90 al giorno), di cui quasi 26mila nei settori dell'industria e dei servizi. Con la mozione presentata in Consiglio regionale il 22 dicembre scorso dal consigliere Massimiliano Manfredi e sottoscritta da tutto il gruppo, il Pd ha chiesto e ottenuto la modifica della legge regionale del 9 agosto 2013 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'intervento ha introdotto la possibilità per la Regione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio campano in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, destinando le somme percepite a titolo di risarcimento al finanziamento di azioni volte al contrasto degli infortuni e delle morti sul lavoro. Con l'ultima legge di bilancio, inoltre, è stato previsto uno stanziamento complessivo di 250mila euro per il triennio 2023-2025, da destinare a percorsi socio-educativi per i figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. Accanto a questo, spiega Manfredi, "siamo impegnati con i sindacati per la costituzione di un nuovo patto tra mondo delle imprese, parti sociali e politica al fine di rafforzare il tema della prevenzione".