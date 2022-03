Centauro fugge all'alt dei carabinieri nel cuore di Napoli, poi cade poco dopo: la scoperta nello zaino

Una gazzella del Nucleo radiomobile di Napoli stava percorrendo via Anticaglia, nel quartiere San Lorenzo, poco dopo le 2 di notte, quando ha notato due giovani a bordo di uno scooter. I carabinieri hanno intimato di fermarsi, ma il centauro ha accelerato ed è iniziato l’inseguimento.

In via dei Tribunali, dove i ciottoli erano bagnati a causa della pioggia, il centauro ha perso il controllo dello scooter e nel tentativo di imboccare una traversa, è scivolato rovinando a terra. I giovani a bordo hanno tentato la fuga ed uno dei due, il passeggero, è riuscito nel suo intento.

Il conducente, un 27enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine, è stato invece bloccato. Nello zaino che il giovane indossava, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un flex a batteria, un martello, un giravite e vari annessi atti allo scasso. Sequestrate anche due centraline per auto che di solito vengono utilizzate per sostituire le originali, permettendo così di mettere in moto le auto da rubare. Lo scooter, risultato a noleggio, è stato restituito alla società.

Il 27enne risponderà dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi atti allo scasso.