Incidente tra due traghetti: viaggiatori bloccati per ore

Incidente tra due navi traghetto stamattina nel porto di Pozzuoli dove la Medmar Giulia ed il don Peppino sono entrate in collisione restando incagliate per oltre due ore. La Medmar Giulia si trovava in manovra nell'approdo flegreo in arrivo dal porto di Ischia quando è stata investita da una raffica di vento forte che l'ha spinta addosso al Don Peppino che era invece fermo in banchina: di conseguenza le ancore si sono incagliate e le due navi sono rimaste bloccate.

Ci sono volute quindi oltre due ore di tempo per poter liberare i due traghetti e far sbarcare i circa 270 passeggeri ed i numerosi veicoli partiti dall'isola verde che si trovavano a bordo della Medmar Giulia; non si registrano fino a questo momento danni ai passeggeri ed agli equipaggi dei due traghetti. Sull'episodio è stata aperta una indagine da parte dell'autorità marittima di Pozzuoli, che ha interrogato i comandanti delle due unità navali, per appurare con certezza le cause.