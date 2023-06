Giallo sull'esplosione in Tangenziale: "Troppe cose non tornano"

Un dramma che nasconde diversi punti oscuri ancora da chiarire. L'incidente sulla tangenziale che ha visto l'esplosione di un'automobile ha causato il ferimento grave di due persone: Fulvio, un giovane tirocinante di 25 anni, e una ricercatrice del Cnr di Napoli. Nelle ultime ore, si è diffusa la voce, non confermata, che i due trasportassero bombole con materiale infiammabile. A denunciare gli aspetti non chiari della vicenda è il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli: “Prima di tutto sono vicino alle due persone rimaste ferite nell’esplosione, avvenuta venerdì alle 14 sulla Tangenziale di Napoli, e alle loro famiglie. Ma su questo episodio bisogna fare immediatamente chiarezza perché troppe cose non tornano e, solo per una serie fortuita di coincidenze, non si è trasformato in una strage. Le indagini in corso dovranno chiarire i tanti dubbi formulati dai familiari stessi di uno dei feriti: cosa trasportassero il giovane tirocinante e la ricercatrice; chi li ha incaricati di questo tipo di servizio; se ci fossero tutte le condizioni di sicurezza per effettuare il trasporto di materiale che poi è esploso in un orario con temperature estremamente elevate. Chiedo una collaborazione del Cnr per dare una risposta ai tanti quesiti che mi lasciano perplesso, per evitare che tragedie simili accadano in futuro”.

Il deputato ha raccolto l’appello del cugino di uno dei feriti affinché si faccia luce sull’intera vicenda: “Mio cugino Fulvio è stabile e sia lui che la famiglia stanno ricevendo uno straordinario supporto dall’equipe medica che lo segue con grande professionalità e umanità – ha dichiarato Fabio Corsaro – adesso tutte le nostre energie sono concentrate affinché possa riprendersi prima possibile. Tuttavia ritengo indispensabile che venga chiarito come mai un tirocinante prossimo alla laurea fosse stato designato per quell’incarico. Aspettiamo che le indagini facciano il loro corso per dare un senso o una spiegazione a questa tragedia che ha colpito un giovane 25enne che sta per laurearsi in Ingegneria meccanica, sogna di lavorare in Ferrari e ha tanti progetti da realizzare”.