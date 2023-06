Spaventoso incidente sulla Tangenziale. L'auto prende fuoco: 2 i feriti in codice rosso

Mancava poco alle 14.00 quando la centrale operativa è stata allertata per un incendio sulla tangenziale di Napoli, nel tratto tra Corso Maltae Capodimonte. Sul posto sono accorse due squadre con appositi mezzi di soccorso e salvataggio, dalla sede di Ponticelli 9/B e Vomero 3/B. A guidare le operazioni Federico Saporito della 3/B Vomero.

Due i feriti, un uomo e una donna, trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale Cardarelli. Entrambi viaggiavano sull'autovettura Wolswaghen polo che si vede nelle foto e che, a quanto pare, sarebbe esplosa mentre era in transito. Indagini in corso da parte della Polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro