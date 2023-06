Incidente in Tangenziale, scontro tra un tir e un'auto

Incidente sulla tangenziale di Napoli poco dopo le 7.30 di questa mattina, 29 giugno. Da quanto si apprende, ci sarebbe stato un tamponamento tra un tir e unì'automobile, con quest'ultima che sarebbe finita di traverso al centro della carreggiata. Non risultano feriti, ma il traffico è stato molto rallentato almeno per un'ora. L'ingorgo è in via di risoluzione e a breve dovrebbe essere ripristinato il traffico veicolare.