Incidente stradale, scontro tra moto e auto: c'è un ferito grave

Incidente stradale ieri mattina alle 11 a Vico Equense. Un giovane era in sella alla propria moto quando, per motivi da accertare, si è scontrato con un'automobile frontalmente.

E' stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sorrento per le ferite riportate, per essere poi trasferito vista la serietà delle sue condizioni nel presidio ospedaliero di Benevento. Ha diverse fratture e perso sangue. E' costantemente monitorato in ospedale.