Grave incidente stradale a due passi dall'Ospedale del Mare

Oggi intorno alle ore 12,40 si è verificato un grave incidente nei pressi dell’Ospedale del Mare, sul viale della Villa Romana. Coinvolta un'automobile che si è ribaltata. Due i feriti che erano a bordo del veicolo: uno trasportato all'Ospedale del Mare e l'altro a Villa Betania. Sul posto vigili del fuoco del comando di Ponticelli, municipale e un'ambulanza del 118.

"E' una strada pericolosa già teatro di numerosi incidenti", spiega a NapoliToday l'architetto Mariano Lebro, che si è trovato sul luogo poco dopo il grave incidente stradale.

"Quartieri dormitori costruiti per le auto e non per gli uomini"

"A volte si pensa che alcune discipline, aldilà della questione estetica, non possono procurare danni. I quartieri dormitori costruiti per le “macchine” e non per gli per gli uomini, invece non producono solo disagio sociale, ma i loro “meccanismi” possono produrre morte . È facile guardando questa foto capire come il disagio sociale sia talvolta solo l’uno degli aspetti dell’architettura ed ingegneria “in-civile”. In nome di una funzionalità selvaggia di è prodotto solo devastazione territoriale ove la progettazione è divenuta alchimia economica al grido: “deve costare poco!” Dove non vi è bellezza, non vi è gioia e benessere. In strade come il viale della villa romana. l’unica espressione della bellezza è rappresentata dalle aiuole incolte in primavera con i loro fiori colorati. Questa strada, pur essendo classificata come arteria urbana, si presenta per caratteristiche funzionali ed aspetto come una strada ad alta velocità di percorrenza, senza punti focali che possano giustificare rallentamenti In sintesi non è un caso se il numero degli incidenti è drammaticamente alto su questa arteria che di fatto spinge gli automobilisti a premere sull’acceleratore. Un esempio ed un monito a tecnici ed urbanisti di come una progettazione senza cuore finisca per produrre solo danni, sofferenza, morte", conclude Mariano Lebro.