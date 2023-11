Grave incidente a Fuorigrotta, ragazza di 27 anni in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato all'alba di ieri, domenica 19 novembre, in viale Cavalleggeri d'Aosta.

Sono rimaste coinvolte nel sinistro due auto. Una Smart con alla guida una ragazza di 27 anni, spinta nell'impatto con l'altra vettura, è finita contro una pensilina dell'Anm. L'altra auto era un'Opel Agila, alla cui guida c’era una 47enne.

La giovane è stata condotta all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata, dove versa in condizioni gravi. Il reparto Infortunistica stradale della municipale sta conducendo le indagini. Ha eseguito i primi rilievi per accertare eventuali responsabilità su quanto accaduto.

Alla fermata dell'Anm andata distrutta non c’era nessuno in quel momento e non si sono registrati altri feriti. A riportare la notizia è Fanpage.