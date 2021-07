Tragico incidente in via Vespucci: la dinamica e i nomi delle vittime

Si chiamavano Gianluca De Gais e Thomas Joseph Nevin. Ventotto anni il primo, dei Quartieri Spagnoli, e trentatré il secondo, inglese residente in provincia di Napoli, sono le vittime del tragico incidente avvenuto ieri sera tra via Vespucci e Corso Garibaldi.A portare avanti le indagini è la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, capitanata da Antonio Muriano.

La dinamica dell'incidente

Le forze dell'ordine hanno già fornito una ricostruzione di quanto accaduto. De Gais, in sella ad una moto, era sulla corsia riservata agli autobus e ha travolto una coppia che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza di corso Garibaldi. Si trattava di Nevin e della compagna, una 33enne di Foggia adesso in gravi condizioni all'Ospedale del Mare. La moto ha poi anche colpito altri due passanti, un 65enne e una 63enne in attesa del bus. Per loro fortunatamente solo lievi contusioni.

Probabilmente il 28enne si è accorto troppo tardi della coppia sulla carreggiata ed ha provato ad evitare l'impatto ma senza successo. Lui è morto sul colpo, Nevin in ospedale alcune ore dopo. Le loro salme sono state trasportate al Policlinico Federico II per l'esame autoptico.