Grave incidente stradale a via Tasso: auto si ribalta

Incidente nella serata di mercoledì 18 gennaio in via Tasso. Un'automobile si è ribaltata urtando due auto in sosta. Il conducente della vettura cappottata è uscito miracolosamente illeso dopo lo schianto.

Sul posto i soccorsi del 118. Presente anche la polizia municipale per i rilievi di rito. Strada chiusa al traffico per lungo tempo, prima di ritornare alla normalità.

Ingenti i danni alle auto coinvolte nel sinistro stradale.