Frontale tra auto e moto, ferito un centauro

Uno spaventoso impatto si è verificato nella giornata di ieri a Caivano, in via Silvio Pellico. Sul posto, una moto ed un'utilitaria si sono scontrate frontalmente pare senza particolari conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente.

Il centauro ha comunque avuto la peggio. Soccorso dai sanitari del 118, allertati da alcuni testimoni, ha riportato alcune contusioni.

Sul posto è intervenuta con due volanti la polizia locale, che ha deviato il traffico e iniziato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.