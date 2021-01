Accompagnava il figlio in ospedale, 31enne lotta tra la vita e la morte

Nella notte di Capodanno si è verificato un gravissimo incidente stradale in via Santa Maria a Cubito tra Chiaiano e Marano di Napoli. A.M. 31enne di Melito, era in auto con la moglie ed il figlio di due anni, che la coppia stava portando in ospedale per un malore, quando per ragioni da accertare si è scontrato con alcune auto in sosta.

Il 31enne ha riportato un grave trauma cranico, la frattura di tre costole e di entrambe le gambe. E' in pericolo di vita. E' ricoverato al Cardarelli. Mentre il figlioletto è al Santobono ma le sue condizioni non preoccupano. La moglie ha riportato invece ferite lievi.

Tanti i messaggi di incoraggiamento e le preghiere per questa sfortunata famiglia.