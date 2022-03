Tragedia in via Petrarca, ex custode del Virgiliano ferito gravemente in un incidente stradale

Un grave incidente stradale ha visto coinvolte a via Petrarca due persone ricoverate in terapia intensiva in ospedale. Fatale l'impatto frontale tra un'automobile e uno scooter. In sella al ciclomotore, come scrive Stylo 24, c'era Antonio, ex custode del Parco Virgiliano e la moglie.

I due feriti sono stati trasportati d'urgenza Fatebenefratelli, per essere poi trasferiti in virtù dell'aggravamento delle loro condizioni di salute al Cardarelli.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di rito.