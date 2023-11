Spaventoso incidente in via Petrarca: auto con due giovani a bordo si ribalta vicino allo strapiombo

Spaventoso incidente nella tarda mattinata di oggi, a via Petrarca, nei pressi dell'incrocio con via Boccaccio, La foto, realizzata dall'avvocato Stefano Massa che transitava di lì, mostra un'utilitaria di colore grigio scuro capovolta, in prossimità del muretto che delimita lo strapiombo.

Vicino all'auto capovolta si vedono un ragazzo e una ragazza che si abbracciano, chiaramente sconvolti, e in prossimità le persone che hanno prestato i primi soccorsi