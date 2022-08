Moto contro furgone, grave incidente con feriti

Impatto devastante in via Nuova Poggioreale dove, poco dopo le 11, un furgone della polizia penitenziaria si è scontrato con una motocicletta. Il centauro e la moto sono stati sbalzati in un'altra corsia. L'uomo avrebbe riportato ferite gravi, come dimostrerebbero i segni di sangue sull'asfalto.

Da quanto si apprende, il motociclista sarebbe stato trasportato in ospedale ancora cosciente ma non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute. Ancora da chiarire la dinamica. I due mezzi andavano in direzioni opposte. Il furgone della penitenziaria percorreva la strada in direzione Napoli centro, mentre il ciclomotore verso Poggioreale.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti avrebbero svoltato a sinistra per entrare all'interno del penitenziario, impattando con la motocicletta che stava percorrendo la corsia preferenziale. Il furgone ha riportato un evidente ammaccatura nell'angolo anteriore sinistro.

Il traffico dei mezzi pubblici, in particolare del tram 1, è stato bloccato per circa un'ora per poi tornare regolare intorno alle 12.