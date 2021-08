Travolto sulle strisce pedonali: tassista ricoverato in ospedale in gravi condizioni

L'appello di un collega: "Donate sangue per Ciro"

Un tassista, Ciro Fiore è stato travolto da una moto in via Ugo Niutta, mentre attraversava a piedi le strisce pedonali. L'uomo, ricoverato al Cto, ha riportato danni ad entrambe le gambe e la frattura di malleolo, tibia e perone.

Un collega di Ciro, Giovanni Femiano, residente nel quartiere Arenella, ha lanciato un appello per invitare chi può a donare sangue per Fiore. "Recatevi al Cto e dite che il sangue è per Ciro. Vi ringrazio a nome di tutta la categoria dei taxisti napoletani", scrive a NapoliToday Femiano.