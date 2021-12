Paura su via Miano, ennesimo incidente: "Questa strada sta diventando un incubo"

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Miano. "Ancora un incidente, ancora uno scontro, su una strada che in questo periodo sta diventando un incubo", scrive il consigliere comunale Gennaro Acampora postando sui social delle foto di quanto accaduto.

Sul posto si è recata un'ambulanza. "Bisognerà continuare ad avere la massima attenzione, facendo restare una luce su questa assurda vicenda", conclude la sua denuncia il consigliere.

La dinamica di quanto accaduto non è al momento chiara. Alcune persone parlano di velocità eccessiva delle auto lungo l'arteria mianese, altri di un sinistro causato dal malore accusato da un automobilista.