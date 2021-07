Tragico incidente stradale: due morti e tre feriti

Una moto percorreva la corsia riservata ai bus di via Amerigo Vespucci, all'incrocio con Corso Garibaldi, quando ha travolto ieri sera intorno alle 23.30 una coppia che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il centauro 29enne è morto sul colpo, mentre il pedone è stato trasportato al Pellegrini in condizioni disperate dove è spirato dopo alcune ore. La compagna 33enne di origini pugliesi è stata invece ricoverata in codice rosso all'Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono gravi, è stata intubata e si trova attualmente in rianimazione. Ha una instabilità emodinamica e ha subito un intervento di decompressione cranica e splenectomia.

Travolti alla fermata del pullman

Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due persone sulla sessantina, che erano alla fermata in attesa del bus. La moto le ha travolte, ma non hanno riportato ferite che destano preoccupazione.