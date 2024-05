Auto tenta di "scavalcare" un'altra vettura passandoci sopra

Incidente stradale in via Marina intorno alle 18.45. Coinvolte due automobili. Per ragioni da accertare una Toyota Yaris ha finito la sua corsa su una Lancia Lybra. I feriti sono stati soccorsi dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale chiamata a stabilire le cause del singolare sinistro stradale.

Traffico in tilt per lungo tempo visto che le auto incidentate occupavano un ampio spazio della carreggiata di via Marina, in direzione piazza Municipio.