Incidente stradale in via Manzoni: due feriti gravi

Grave incidente stradale in serata a via Manzoni tra un'auto d'epoca e una moto di grossa cilindrata. Risultano feriti sia il conducente dell'auto che il motociclista. Quest'ultimo è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli da un'ambulanza. Il giovane (minorenne) non sarebbe in pericolo di vita, secondo i primi riscontri in ospedale, grazie al casco regolarmente indossato, che l'ha protetto durante la caduta..

L'automobilista è rimasto ferito in maniera lieve.

Immediato l'intervento sul posto dei soccorsi e del reparto infortunistica stradale della polizia municipale.