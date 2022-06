Incidente stradale in via Manzoni, auto si ribalta al centro della carreggiata

Un'automobile si è ribaltata nella tarda serata di ieri in via Manzoni. Il rocambolesco incidente stradale poteva avere conseguenze molto gravi, ma per fortuna la persona che era a bordo ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale. Paura tra i residenti che chiedono interventi per evitare alle vetture di andare a velocità troppo elevate sulla strada posillipina.