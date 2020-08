Frontale coi carabinieri per sfuggire all'arresto: arrestato un membro della banda

A Casalnuovo dai malviventi hanno speronato una vettura dei carabinieri per sfuggire alla loro cattura. Soltanto una persona della banda è finita in manette, ma i militari sono a caccia dei complici. L'accusa per l'arrestato - montenegrino 49enne, già noto alle forze dell'ordine - è violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione. Era in via Ligustri, alla guida di una vettura risultata rubata lo scorso 7 agosto ad Afragola, con a bordo altre 4 persone.

Sorpresi dai carabinieri i 5 hanno accelerato e nonostante l’alt imposto hanno deliberatamente aumentato la velocità e speronato la pattuglia per sfuggire alla cattura.

Solo la prontezza di riflessi del carabiniere alla guida, che è riuscito a deviare sulla destra la traiettoria di marcia, ha evitato che il frontale portasse a conseguenze molto più gravi. L'impatto è stato comunque molto forte, ed ha fatto esplodere gli airbag e arrestato la marcia di entrambi i veicoli.

Quattro dei cinque occupanti sono riusciti a fuggire. Il quinto che era alla guida è stato invece bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

Nella vettura sono stati rinvenuti e sequestrati anche arnesi da scasso e una centralina per forzare l’accensione delle automobili.

Il 49enne è in camera di sicurezza in attesa di giudizio. I militari intervenuti se la caveranno con 5 giorni di prognosi per le contusioni provocate dall’impatto, nessun trauma invece per l’arrestato. Continuano le indagini per risalire all’identità dei complici scappati.