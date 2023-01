Incidente mortale per una 21enne. Tornava a casa con l'amica: Anna Teresa non ce l'ha fatta

Si chiamava Anna Teresa Ciccone la giovanissima vittima della tragedia stradale avvenuta ieri sera ad Ottaviano, lungo via Ferrovie dello Stato.

Ventuno anni, Anna Teresa ne avrebbe compiuti 22 a marzo. Tornava a casa sua a Nola, dopo una serata trascorsa con un'amica che era in auto con lei.

L'impatto, della Fiat 500 contro il muro di cinta della strada che stavano percorrendo, è stato violentissimo. Sono entrambe state trasportate d'urgenza in ospedale a Sarno da ambulanze del 118. La ragazza alla guida è morta per le ferite riportate, la passeggera invece – pur rimasta ferita – non risulta essere in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, intervenuti sul luogo dell'impatto, stanno svolgendo le indagini volte a chiarire dinamica dell'incidente.

È dolore profondo per i tantissimi amici, oltre che per i familiari, di Anna Teresa Ciccone. Sul proprio profilo social la ragazza citava William Shakespeare: "Io sono sempre felice. Perché i problemi non sono eterni e hanno sempre una soluzione".