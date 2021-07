Spaventoso incidente, furgone contro scooter: 17enne ricoverato in condizioni serie

L'impatto è avvenuto in via Domiziana a Licola

Via Domitiana

Uno spaventoso incidente si è verificato ieri sera in via Domiziana a Licola.

A darne notizia è Cronaca Flegrea: due veicoli, un furgone e uno scooter, si sono scontrati in una dinamica ancora da accertare.

Ferito e soccorso dal 118 un 17enne di Licola. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serie. È stato condotto all’ospedale Santa Maria delle Grazie dove si trova attualmente in prognosi riservata.

A quanto pare il furgone avrebbe impattato contro lo scooter sul quale viaggiava il giovane. Questi, sbalzato dalla sella, è finito a terra diversi metri lontano dal luogo dell'impatto. Indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo.