Grave incidente stradale, moto va in fiamme: i feriti sono giovanissimi

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Coroglio. Scontro tra una moto 125 e un'auto a pochi passi da Bagnoli. Il mezzo a due ruote è andato in fiamme dopo l'impatto.

I due giovani rimasti feriti in maniera seria sono stati trasportati in ospedale. Hanno politraumi e fratture ma non sembrano in pericolo di vita.

Traffico in tilt in tutta la zona. Code in particolare nei pressi di piazza Bagnoli e su tutta via Coroglio.