Delirio di auto a Mergellina, 14enne investito da uno scooter

Il ragazzino è stato soccorso da un'ambulanza del 118 a via Caracciolo

/ Via Francesco Caracciolo

I napoletani sembrano volersi lasciare alle spalle l'emergenza Covid e stanno tornando ad affollare le strade tradizionalmente battute anche prima di quel maledetto marzo 2020. Questa sera via Caracciolo risulta particolarmente affollata con lunghe code di auto incolonnate nel traffico.

Intorno alle 21.15 un ragazzino di 14 anni è stato vittima di un brutto incidente stradale. Il giovane è stato investito da uno scooter mentre passeggiava in via Caracciolo. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. il giovane ha riportato politraumi ma le sue condizioni di salute non appaiono preoccupanti.