Incidente in scooter, passeggero catapultato sull'asfalto: in ambulanza impallidisce e inizia a sudare

Due ragazzi in sella al loro scooter hanno impattato a via Campi Flegrei ieri sera alle 23.30. Sul posto è intervenuta la postazione del 118 Pozzuoli 01 INDIA. Per il conducente solo escoriazioni. Più serie le condizioni di salute del passeggero, catapultato ad alta velocità sull’asfalto. Immediatamente viene applicato il protocollo trauma con Spinale/ragno/collare/fermacapo e doppio accesso venoso.

"Improvvisamente, peerò, in ambulanza, il giovane impallidisce ed inizia a sudare: sospetta emorragia interna. Viene trasportato di corsa al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in codice rosso. Il paziente viene intubato e traferito al Cardarelli di Napoli", racconta in un post Nessuno Tocchi Ippocrate.