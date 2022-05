Stanotte in via Campana, verso l'una e mezza, incidente stradale tra un'auto ed un motorino. Feriti due centauri, trasportati in ospedale.

Entrambi, minorenni, sono ricoverati all'Ospedale Santa Maria delle Grazie uno e l'altro all'Ospedale Cardarelli.

Preoccupano le condizioni di salute sel giovanissimo alla guida del mezzo a due ruote.