Auto contro centauro, 39enne trasportato in codice rosso al Cardarelli: è in pericolo di vita

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Ercolano. L'impatto, avvenuto verso le 23.30, ha avuto luogo in via Bordiga angolo via Gramsci.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati uno scooter con in sella un 39enne del posto ed un’auto condotta da un 42enne napoletano.

Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato in codice rosso il 39enne al Cardarelli di Napoli. Presenti anche i carabinieri della tenenza di Ercolano, insieme a quelli della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco

L'uomo è tuttora ricoverato al Cardarelli ed è ritenuto in pericolo di vita. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stato sequestrati.