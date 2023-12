Si schianta con la moto contro un'auto parcheggiata: muore 41enne

Grave incidente stradale in via Arlotta, nel quartiere Fuorigrotta. Una moto si è scontrata per cause da accertare contro un'automobile parcheggiata in strada (una Fiat Punto).

Per il 41enne centauro, Vincenzo Maglione, non c'è stato niente da fare, l'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo nonostante i soccorsi giunti sul luogo dello schianto e il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Paolo.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale.