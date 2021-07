Due auto si scontrano e travolgono una cabina elettrica: feriti e blackout

L'impatto si è verificato a Giugliano, in via Arco Sant’Antonio. Sono rimasti feriti un uomo e una donna

Uno spaventoso incidente si è verificato a Giugliano, in via Arco Sant’Antonio. Sono rimasti feriti un uomo e una donna. Lo schianto tra due auto ha finito per causare il danneggiamento anche di una cabina dell'Enel, che ha generato un blackout nell'area.

L'impatto è avvenuto ad un incrocio. I due rimasti feriti non hanno mai perso conoscenza e pare non abbiano riportato conseguenze serie. Una terza persona, in una delle due auto, è illesa.

Sul posto si sono diretti subito due mezzi del 118, i cui operanti hanno soccorso le persone coinvolte.

Non è chiaro ancora chi non abbia rispettato la precedenza e provocato l'impatto. Dopo lo schianto, una vettura ha danneggiato la cabina Enel sul ciglio della strada causando un blackout. A riportare la notizia, ilMeridianoNews.