Dramma della strada, Vincenzo muore dopo l'impatto: lascia moglie e figlio piccolo

Un incidente stradale mortale è avvenuto oggi nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno. Nel sinistro Vincenzo Mazzola, 38 anni, ha perso la vita.

La tragedia è avvenuta in via Aquino. Mazzola era in sella a uno scooter che si è scontrato – in una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti – con una Fiat Panda. L'impatto gli è stato immediatamente fatale. A nulla sono valsi i soccorsi giunti rapidamente sul posto: i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Il 38enne era sposato da 8 anni e aveva con la sua consorte un bambino di sei anni. Conosciuto nel quartiere, aveva aperto proprio con sua moglie un negozio. A riportare la notizia è stato il sito Internapoli.