Investito sulle strisce, la denuncia dei familiari: "Trasportato nell'ospedale sbagliato e sistemato su una barella"

Antonio Pellecchia è stato investito da un'automobile ieri in via Saverio Altamura al Vomero sulle strisce pedonali, riportando una evidente ferita alla testa con perdita di sangue. Il 77enne è stato trasportato al Vecchio Pellegrini, venendo poi ricoverato. Gli sono stati riscontrati dal personale medico dell'ospedale un versamento alla milza e un politrauma cranico. Nonostante tali precarie condizioni di salute ha passato la notte in barella.

Sistemato su una barella

"Al Vecchio Pellegrini non c'è neurochirurgia, quindi dovranno sottoporlo a tac, ma non possono constatare al meglio le sue reali condizioni di salute. Inoltre presenta già un quadro clinico complesso in quanto paziente oncologico (non ha un rene) ed è stato sistemato su una barella. Abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri", raccontano i familiari dell'uomo a NapoliToday. Logica avrebbe voluto che Pellecchia venisse trasportato al Cardarelli, dove c'è anche il medico che lo segue per le sue patologie pregresse, ma la saturazione dei posti letto a causa degli altissimi accessi delle ultime settimane ha fatto optare al 118 per il Vecchio Pellegrini. "Possiamo anche capire che il Cardarelli possa essere pieno, ma allora lo è anche il Pellegrini visto che Antonio è in barella da ieri notte, nonostante le sue condizioni di salute precarie. Siamo molto preoccupati. Rischia di perdere l'unico rene rimasto", concludono.