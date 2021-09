Tragico incidente stradale nella Zona Ospedaliera: morto un uomo

Il drammatico impatto è avvenuto in via Pansini, nei pressi del Nuovo Policlinico

Un uomo ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale che si è verificato nella giornata di domenica nella Zona Ospedaliera di Napoli.

Il drammatico sinistro è avvenuto in via Pansini, nei pressi del Nuovo Policlinico. L'uomo - come racconta l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina social - è stato investito da una moto di grossa cilindrata a bordo della quale viaggiavano due ragazzi. Il violento impatto ha proiettato il pedone sotto un autobus in sosta.

Sul posto sono intervenute prontamente le postazioni 118 di Piazza del Gesù, San Paolo e Pietravalle che hanno applicato le procedure per il trauma e hanno trasportato i coinvolti al Cardarelli. Necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.

I due ragazzi si sono salvati, mentre per il pedone non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è deceduto in ospedale.