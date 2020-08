Uomo investito mentre attraversa sulle strisce pedonali: la scena ripresa dalle telecamere (VIDEO)

Investito mentre sta attraversando sulle strisce pedonali. È successo lungo corso Vittorio Emanuele. La vittima è un uomo che è stato investito da un'auto che non si è accorto di lui. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona e le immagini dell'impatto sono davvero impressionanti. L'uomo viene colpito ma fortunatamente non batte il capo. Resta dolorante a terra quando gli si avvicina un giovane che prova a chiedere come stesse e poi scappa via. La vittima dell'incidente non è in pericolo di vita ma è rimasto ferito a una gamba.

“Troppe le strade killer senza dissuasori di velocità. Pericolo aumenta con svuotamento estivo. Da giorni stiamo segnalando continui investimenti causati da guidatori che usano le strade come circuiti automobilistici o fregandosene della segnaletica e anche delle strisce pedonali, come accaduto al Corso Vittorio Emanuele. Servono più controlli in strada delle forze dell’ordine”. Questo il commento del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso il video sul suo profilo Facebook.