Il dramma di Ciro: "Hanno investito e ucciso il mio cane. Mio padre è vivo per miracolo"

Dramma a Casoria dove un uomom è stato investito mentre portava in giro il cane di famiglia. Purtroppo, però, l'animale è morto. Il fatto è avvenuto in via Principe di Piemonte e a renderlo noto è il figlio dell'uomo, Ciro. Ciro ha condiviso un post sui social dove oltre a raccontare il fatto ha lanciato un nuovo appello alle istituzioni.

"Scrivo questo post per farsi che si possano evitare altre tragedie... Ieri sera in via principe di Piemonte all altezza della sannitica fuori al p.co la vetta è stato investito il mio cane a guinzaglio con mio padre. Morto sul colpo e mio padre salvo per miracolo... un ragazzino che correva ,ma correva davvero tanto per uccidere il mio pastore tedesco di 40 chili", ha scritto.

"Chi di competenza legge questo post sappiate - continua - che qualcosa bisogna fare su quella strada ,chi come me abita lì, sa che succede sempre qualcosa,ma stavolta ci ha rimesso il mio cane... so che questo post non serve a nulla , ma li attraversano passeggini , persone giovani , anziani... a voi la scelta se portare qualcun altro sulla coscienza. Buon ponte amico mio e non cerco GIUSTIZIA anche perché la legge italiana non prevede nulla verso i nostri amici a 4 zampe ,ma spero solo FACCIATE QUALCOSA Su quella strada"..