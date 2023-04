Traffico sulla Tangenziale, veicolo in avaria e auto incolonnate

Un veicolo fermo, non è chiaro se per avaria o per un incidente, sta causando in queste ore code sulla Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli.

L'episodio da poco prima delle 11, tra lo svincolo di Fuorigrotta e quello di Agnano. Quella di oggi si è rivelata una mattinata particolarmente intensa sull'arteria cittadina, con code verificatesi - per vari episodi - anche nella solitamente tranquilla (nella prima parte della giornata) direzione Pozzuoli.