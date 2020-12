Viabilità, traffico sulla Tangenziale di Napoli e sull'Asse Mediano a causa di tre incidenti

Mattinata difficile per la viabilità sulle arterie napoletane. Sulla Tangenziale di Napoli, per un incidente, ci sono code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. In direzione Capodichino, per traffico intenso, rallentamenti sono segnalati tra Capodimonte e Corso Malta.

Sull'Asse Mediano, sempre per un incidente, ci sono code tra lo svincolo Giugliano e l'allacciamento con la SS7 quater/Domitiana verso Lago Patria. Un altro incidente, inoltre, sta provocando rallentamenti anche tra le uscite Caserta e Sant'Antimo/Casandrino in direzione Acerra.