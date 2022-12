Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per un incidente stradael. Un camion - secondo alcune segnalazioni - si è ribaltato per cause in via di accertamento. Al momento non si segnalano feriti.

Traffico in tilt in diversi punti. Maggiori disagi vengono segnalati all'uscita di Fuorigrotta dove si reigstrano oltre 5 chilometri di coda.