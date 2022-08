Paura sulla A16: mezzo pesante si ribalta, traffico in tilt verso Napoli

Alle ore 17:30 circa sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Baiano e il bivio con la A30 in direzione Napoli a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 17. Nell'incidente il mezzo si è ribaltato, occupando parte della carreggiata opposta e disperdendo il carico. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, in direzione Napoli il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda; si circola su una sola corsia in direzione Canosa dove si registra 1 km di coda. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita a Baiano, si consiglia di percorrere la strada nazionale delle Puglie per poi rientrare in autostrada a Nola in direzione Napoli. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita ad Avellino Ovest e segu re lo stesso percorso. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso la A1 in direzione Roma, si consiglia di uscire a Benevento, percorrere la strada statale Telesina per poi rientrare in A1 a Caianello.