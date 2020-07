Treno deraglia, traffico in tilt sulla Napoli-Roma

Traffico impazzito, nel pomeriggio, sulle principali arterie autostradali nei pressi di Napoli e provincia. A causare la congestione il deragliamento di un treno merci su un ponte che passa sopra l’Autostrada del Sole, in territorio casertano. Un deragliamento che ha provocato la caduta di alcuni detriti che hanno colpito vetture in transito. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza l’autorità ha disposto la chiusura del tratto tra Villa Literno-Pomigliano e Caserta Sud (in direzione Roma) dell’A1.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota

“E’ stata disposta la chiusura del tratto per verifiche tecniche sul cavalcaferrovia all'altezza del km 741, a seguito del deragliamento di un treno merci” si legge in una nota della società Autostrade. “Inoltre è stato chiuso il tratto tra il bivio con la A30 Caserta-Salerno e Villa Literno verso Napoli. Si registrano 3 km di coda all'altezza dell'uscita obbligatoria di Villa Literno-Pomigliano verso Roma e tra Caserta nord ed il bivio con la A30 Caserta-Salerno 2 km di coda in direzione Napoli. In alternativa, dopo l'uscita a Villa Literno-Pomigliano si consiglia di immettesi sulla A30 Caserta-Salerno alla stazione di Nola in direzione di Caserta/Roma per poi rientrare sulla A1 Milano-Napoli verso Roma. A chi da Roma è diretto verso Napoli, dopo l'immissione sulla A30 Caserta-Salerno verso Salerno, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli e rientrare sulla A1 in direzione Napoli”.