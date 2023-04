Dodicenne investita dall'auto guidata dalla madre di una sua compagna di scuola

Incidente stradale davanti al plesso dell’istituto comprensivo don Milani di via Campi Flegrei a Torre del Greco. Una 12enne, come riporta Metropolisweb, è stata investita da un’auto guidata dalla mamma di un’altra alunna.

La donna non si sarebbe accorta della presenza della ragazzina che è stata trasportata in ospedale al Santobono. La 12enne non è in pericolo di vita, ma ha riportato traumi alla testa per i quali dovrà restare in osservazione.