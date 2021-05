Auto si ribalta e travolge il gazebo di un bar: grave un uomo

La vettura ha centrato la rotonda che fa ad angolo con via Nazionale

Incidente stradale all'altezza della rotonda davanti al Tribunale di Torre Annunziata. Un auto dopo aver centrato la rotonda si è ribaltata finendo la sua corsa davanti al bar che fa angolo con via Nazionale. La vettura ha travolto il gazebo dell'esercizio commerciale per fortuna vuoto in quel momento.

Ferito gravemente un anziano, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato probabilmente colpito da un malore prima dell'incidente. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani.