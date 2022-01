Schianto in scooter per un 25enne: trasportato al Cardarelli con gravi ferite al volto

Incidente stradale all'alba di oggi quando un giovane in scooter è andato a schiantarsi contro le auto in sosta sul corso Vittorio Emanuele III.

Il forte impatto udito dai residenti, li ha portati in strada per soccorrere il ferito, un 25enne di Torre Annunziata. Distrutto il veicolo e ferite al volto per il 25enne, trasportato al Cardarelli.

Indagini sulla dinamica del grave incidente stradale.