Tir si ribalta sulla Panoramica: il conducente finisce in ospedale

Tanta paura questa mattina nei pressi della rotonda di via Panoramica tra Terzigno e Boscoreale dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute, un tir si è completamente ribaltato. Fortunatamente non ci sono stati altri veicoli coinvolti né tantomeno si sono registrati gravi danni ad altre cose o persone. Sta di fatto che la circolazione è stata bloccata per consentire le operazioni di rimozione e di soccorso. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 di Poggiomarino che hanno preso in cura l’autista del tir.

Per lui è stato necessario il trasporto presso l’ospedale di Castellammare di Stabia dove è stato sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non sarebbero gravi. Nel frattempo in via Panoramica andavano avanti le operazioni di rimozione del veicolo con la presenza anche dei carabinieri della stazione di Terzigno che ora dovranno verificare la dinamica e capire cosa può aver causato il ribaltamento del mezzo pesante che è andato distrutto. Paura e disagi alla circolazione, quindi, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza.