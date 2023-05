Paura in Centro: taxi si schianta contro il dehor di un ristorante

Paura nel cuore di Napoli dove un taxi ha travolto il dehor di un ristorante. L'incidente è avvenuto ad ora di pranzo a piazza del Gesù. Il taxi, per motivi da accertare, avrebbe sbandato e urtato violentemente contro le vetrate della struttura.

Il tutto è avvenuto mentre alcuni turisti stavano pranzando. Per fortuna non sono stati registrati feriti, ma solo un grande spavento. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che sta accertando l'esatta dinamica dei fatti. I commercianti della zona, intanto, si dicono preoccupati per l'episodio avvenuto in una zona chiusa al traffico, ma aperta - appunto - solo ai taxi.