Doppio incidente in Tangenziale: ambulanze in azione

Una brutta serata sulla tangenziale di Napoli. Due incidenti si sono verificati quasi contemporaneamente su entrambi i sensi di marcia. All'altezza di Capodimonte in direzione corso Malta è avvenuto un tamponamento che ha coinvolto quattro vetture. Le auto sono andate a schiantarsi e ad avere la peggio sono state una Fiat Panda e una Lancia Y che sono finite distrutte. La circolazione delle auto è stata limitata a una sola corsia.

Nell'altra direzione di marcia si è verificato un altro incidente per il quale è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Non è chiara la situazione delle persone ferite. Il traffico in entrambi i sensi di marcia ha subito dei forti rallentamenti.