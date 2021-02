Grave incidente stradale in Tangenziale, coinvolta una vettura che si è ribaltata per ragioni da accertare all'altezza di Capodichino, in direzione autostrade. Il 60enne alla guida della vettura ha riportato policontusioni.

Traffico in tilt in Tangenziale per le operazioni di soccorso, molto difficili, visto che l'auto si è ribaltata al centro della carreggiata.