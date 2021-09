Spaventoso incidente in Tangenziale, coinvolte due auto e un motorino in galleria

Traffico in tilt in direzione Pozzuoli

Uno spaventoso incidente si è verificato sulla Tangenziale di Napoli nella galleria di Capodimonte, in direzione Pozzuoli.

Sono rimaste coinvolte nell'impatto due auto ed un motorino.

Al momento non sono chiare le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. Il traffico della Tangenziale, già come sempre particolarmente intenso nell'ora di punta, è adesso completamente in tilt.